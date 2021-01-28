РИАМО - 28 янв. ЦКАД сократит время передвижения между подмосковными городами, также стоит задача сделать ЦКАД бессветофорным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это очень масштабный проект. Потрачены огромные ресурсы, время. Это сделано, чтобы разгрузить Московский транспортный узел. В июле мы должны окончательно сдать последний 25-километровый участок, и ЦКАД поедет. <...> Время в пути между городами радикально сократится», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что задача - сделать ЦКАД бессветофорным, всего там пять пересечений и один мост, который планируют реконструировать.

«Приступаем к расширению узких мест: <...> Щелковское, Фряновское, Дмитровское (шоссе – ред.) нуждаются в дополнительных съездах», - заключил Воробьев.

ЦКАД представляет собой четырехполосную дорогу с перспективой расширения до шести-восьми полос и расчетной скоростью движения 110-140 километров в час. Состоит из пяти пусковых комплексов, четыре из которых образуют замкнутое кольцо вокруг Москвы, а пусковой комплекс №2 - это ответвление от западной части кольца неподалеку от Троицка, заканчивающееся у Московского большого кольца восточнее Клина.

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