РИАМО - 28 янв. На ВДНХ 15-17 октября пройдет 3-й Международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины», говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.

В мероприятии примут участие мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники, представители других творческих направлений из всех регионов России, стран СНГ и других зарубежных государств при поддержке Федерального агентства по туризму.

«Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» направлен на то, чтобы показать, насколько многогранны народно-художественные промыслы в условиях современности, насколько благороден труд женщины, воплощающий в своем образе лучшие культурные традиции народов России и зарубежных стран», — говорится в сообщении.

Вход на фестиваль будет бесплатным.

На мероприятии регионы смогут также продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность для женщин малого и среднего бизнеса, рассказать о туристических маршрутах региона, показать уникальность и потенциал сувенирной продукции.

В рамках фестиваля состоятся показы этно-моды, фотовыставки, мастер-классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов. Трехдневный формат фестиваля позволит международному жюри оценить и выбрать победителей и лауреатов, творчество которых будет представлено на зарубежных площадках.

На фестивале также планируют провести бизнес-площадку «Женщина третьего тысячелетия», на которой проведут круглые столы, панельные дискуссии, презентации компаний, встречи B2B, нетворкинги и другие мероприятия.

Победители фестиваля будут награждены дипломами, кубками, призами и подарками. Подробнее об участии можно узнать по ссылке.

Организатором третьего Международного фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» выступает РОО «Интернациональный союз женщин».