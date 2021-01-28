РИАМО - 28 янв. Открытие транспортной развязки на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе позволило модернизировать три маршрута в городском округе Химки, что привело к уменьшению времени в дороге для местных жителей, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Президент РФ Владимир Путин 26 января открыл движение по транспортной развязке на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе в Химках. В церемонии принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы модернизировали три наших маршрута. <...> 15 минут жители будут экономить благодаря этому решению. Это было важнейшее решение», - сказал Волошин в эфире телеканала «360».

По его словам, модернизированные маршруты помогут в транспортной ситуации в ЖК «Солнечная система», а также с их помощью сотрудники «Энергомаша» смогут быстрее добираться до места работы.

Он добавил, что уже сейчас по Репинской развязке жители объезжают дорожные заторы на Ленинградском шоссе.

Химки «поедут» быстрее: в городе открылась долгожданная Репинская развязка>>