РИАМО - 28 янв. Жителям Подмосковья необходимо сообщать о раздражающих и «глупых» пробках, все предложения жителей по ликвидации заторов будут анализировать дорожники, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что властям нужна помощь жителей, они должны сообщать о таких пробках и делиться своими предложениями.

«Будем решать эти проблемы методично, каждый день. Для нас важна обратная связь. Когда пользуешься одной и той же дорогой, бывает, что бесит то или иное глупое решение. Наши транспортники будут эту программу реализовывать, чтобы мы могли решить (проблемы - ред.)», — сказал Воробьев в эфире канала «360».

Он отметил, что сбор предложений продлится два-три месяца.

«Мы получили поручение. Собираем информацию о пробках. <...> Есть «глупые» пробки. Где-то нужно сделать правый поворот, поставить светофор, какие-то знаки поставить <…>. Мы ждем предложений от жителей. Это кропотливая ежедневная работа, над ней трудится бригада специалистов», — сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.