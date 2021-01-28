РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. Проблемы микрорайона Путилково подмосковного Красногорска обсудили с активными жителями в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Замглавы администрации округа по ЖКХ Роман Комиссаров, представители администрации, Рузского регоператора, УК «ПИК-Комфорт», Госадмтехнадзора, правоохранительных органов встретились с председателями советов многоквартирных домов в теротделе Отрадненское.

«Это была наша первая встреча в нынешнем году. Она состоялась по инициативе ассоциации председателей многоквартирных домов. Все вопросы, наболевшие темы, которые есть у жителей, будем отрабатывать на постоянной основе», - сказал Комиссаров.

Ко встрече жители подготовили список, в который вошло более 30 вопросов. Председатель совета дома №4 по улице 70-летия Победы Дмитрий Филилеев пояснил, что в основном они касаются взаимодействия с УК, вывоза мусора, содержания общего домового имущества и прилегающей к домам территории.

«Частично получил удовлетворение, потому что видно заинтересованность администрации в решении вопросов», - сказал Филилеев.

По словам Комиссарова, на встрече приняли решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители управляющей компании и жителей.

«Они должны совместно выйти на место и обсудить, как именно решить те или иные вопросы. Например, касающиеся переноса или переоборудования контейнерных площадок», - пояснил Комиссаров.

По итогам встречи составили протокол, в котором указали сроки решения вопросов.

«Для жителей будет дана обратная связь», - добавил Комиссаров.

Он также подчеркнул, что подобные встречи будут проводить и с жителями других микрорайонов горокруга.