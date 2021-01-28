РИАМО - 28 янв. В городском округе Химки откроется станция МЦД, она предусмотрена в составе МЦД-3, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Станция в Химках у нас предусмотрена в МЦД-3 со сроком реализации в 2022 году», - сказала Кротова в эфире телеканала «360».

Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3), который соединит Крюково и Раменское, планируют открыть в 2023 году.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 Белорусско-Савеловский (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 Курско-Рижский (Нахабино – Подольск) – 80 километров.