РИАМО - 28 янв. Московские медицинские работники оставляли свои автомобили на парковках мегаполиса бесплатно свыше 80 тысяч раз, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В текущем году для медиков и волонтеров столичный паркинг продолжает работать бесплатно.

«С прошлой весны они воспользовались своим правом больше 90 тысяч раз. Наиболее востребованы парковки у врачей: медики припарковались 80 241 раз, а волонтеры - 9 886», - говорится в сообщении.

Всю необходимую информацию о льготной парковке в городе для медиков можно получить по телефону: +7(495)870-72-95, для волонтеров - по электронной почте: myvmeste@mosvolonter.ru.

«Мы очень благодарны всем медикам и волонтерам и стараемся сделать все возможное для их комфорта. Со своей стороны обеспечили им на всех улицах города бесплатную парковку. Призываю активнее использовать эту возможность, подавать списки через Депздрав и волонтерские организации и оставлять автомобили без оплаты», - сказал заммэра столицы, глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Все вопросы о платных парковках в мегаполисе можно уточнить по телефонам: +7(495)539-54-54 или 3210.

Опубликован календарь дней бесплатной парковки в Москве в 2021 г>>