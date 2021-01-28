РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. В 2021 году в Балашихе планируют приступить к обустройству новой территории парка «Пехорка», благоустройство коснется прилегающего к нему участка земли, после чего зона отдыха увеличится в размерах и займет 31,5 гектара, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Результат первых двух этапов комплексного благоустройства парка «Пехорка» жители увидели летом 2018 года. Обновление полностью видоизменило зону отдыха: на территории сделали новое покрытие на пешеходных дорожках, установили малые архитектурные формы и современное освещение, смонтировали сцену, обустроили прибрежную зону. Парк предусматривает все виды спортивного досуга, есть шесть разнообразных площадок для детей.

«Губернатором ставилась цель благоустроить 68-е лесничество (северная часть над парком «Пехорка»). Проблема состояла в том, что это были земли Лесфонда. В 2019-2020 годах велась большая подготовительная работа: разрабатывался проект освоения лесов, проводились межевые, кадастровые работы. Сейчас все выполнено. Территория закреплена за муниципалитетом», - сказал начальник управления благоустройства администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Он добавил, что после работ по благоустройству зона отдыха сильно увеличится в размерах. На месте бывшего футбольного поля планируется разместить большой скейтпарк с различными экстремальными элементами. Теперь будет благоустроена вся набережная, на новой территории разобьют тропиночную сеть. Удобства сделают такие же, как в основной зоне «Пехорки». В итоге получится единый большой парк.

«При благоустройстве будут обустроены парковочные карманы, чтобы было удобно жителям подъезжать. Сделаем дополнительные выходы на улицы Солнечная, Парковая. Новая зона отдыха займет 17,5 гектара, общая площадь парка составит 31,5 гектара», - заключил Сидоркин.

В 2018 году балашихинский парк «Пехорка» признан лучшим в Подмосковье.