РИАМО - 28 янв. На выходных в столицу придет похолодание, температура опустится до минус 4 - минус 3 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В четверг в Москве прошел снег, местами он переходил в ледяной дождь. Температура поднималась до плюс 1 градуса.

«Это будет последней волной оттепели, а затем начнет возвращаться зима. Затяжное потепление было связано с целой чередой циклонов, которые, образовываясь над Атлантикой, несли в Евразию теплые воздушные массы. Но нынешний вихрь – последний в этой череде, и уже завтра в европейскую часть России станет поступать более холодный воздух, захвативший восточную Европу», – говорится в сообщении.

Однако похолодание будет слабым, температура только приблизится к уровню январской нормы. 29 января в Москве будет 0 - плюс 1 градус, на выходных - минус 4 - минус 3 градуса днем. Такая температура соответствует климатическим условиям Риги или Минска, но не центральной России.

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