РИАМО - 28 янв. В общественном транспорте Московской области с февраля может начать действовать транспортная карта «Тройка», сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«С 1 февраля мы готовы запустить карту «Тройка» во всех городских округах», — сказала Кротова в эфире телеканала «360».

По ее словам, карта заработает в 1,1 тысячи автобусов, это порядка 300 маршрутов.

Она уточнила, что единая транспортная карта у Подмосковья и Москвы может появиться к сентябрю. Это будет слияние областной «Стрелки» и столичной «Тройки».

В перспективе картой можно будет пользоваться для поездок на направлениях, которые находятся дальше зоны МЦД.

В декабре прошлого года в подмосковном Королеве прошло тестирование карты «Тройка» на двух автобусных маршрутах. В нем приняла участие фокус-группа в количестве более 500 человек.