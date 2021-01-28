РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске жители старше 55 лет могут бесплатно обучаться английскому языку в течение двух месяцев в языковом клубе Keep in Touch с 10 февраля, набирают 30 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» учредитель и основатель языкового клуба Ирина Бардакова.

Проект стартует 10 февраля. Запись в группы открыта. Планируется набрать пять групп по 4-6 человек. Занятия будут проводиться по будням два раза в неделю по 60 минут.

«Языковой клуб Keep in Touch предлагает принять участие в социальном проекте для жителей Подольска старше 55 лет. В течение двух месяцев старшеклассники и выпускники клуба, прошедшие методическую подготовку, будут обучать всех желающих английскому языку. Они будут использовать самые новейшие технологии и методы обучения, а также современные зарубежные программы», – сказала Бардакова.

Для взрослых участников проекта, которые выступят в роли студентов – это отличная возможность получать регулярную нагрузку для тренировки мозга и памяти, укрепить веру в себя и продолжить карьеру, найти новых друзей и знакомых, расширить кругозор и получить опыт общения с молодым поколением.

Для подростков – это возможность попробовать себя в профессии преподавателя и применить английский язык в этой сфере, оценить свои силы, развить навыки общения с людьми, научиться принимать решения, брать на себя ответственность и эффективно организовывать свое время, а также получить опыт общения со старшим поколением.

Желающие записаться в группы могут обратиться по адресу: Подольск, улица Юбилейная, 32Б, 4-й этаж. Телефон: 8(496)758-71-19, 8(909)959-22-99.