РИАМО - 28 янв. Строительство транспортной развязки на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе закончилось досрочно, она поможет жителям Химок сохранить в дороге как минимум 15 минут, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин 26 января открыл движение по транспортной развязке на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе в Химках. В церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Когда он (президент РФ Владимир Путин - ред.) что-то обещает, это всегда контроль. Мы должны сдать все вовремя, в срок. Президент дал поручение. Эстакада сдана досрочно, спасибо строителям. Приятно, что в первый день там проехали 12,5 тысяч человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Путепровод построили по поручению президента по итогам посещения «НПО Энергомаш» 12 апреля 2019 года. Объект возвели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Развязка позволила связать две части города, поэтому время в пути из одного конца Химок в другой сократится в разы.

Химки «поедут» быстрее: в городе открылась долгожданная Репинская развязка>>