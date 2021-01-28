РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. Порядка 1,5 тысячи парковочных мест планируют оборудовать в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«К лету в Путилкове будет оборудовано года 1,5 тысячи новых машино-мест. Вопрос по созданию парковок в городском округе Красногорск решается совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области», – говорится в сообщении.

Речь идет о платных парковках.

В ЖК «Мортонград» есть потенциал для создания 994 машино-мест. Из них 332 – в строящемся многоуровневом паркинге, срок сдачи – июль 2021 года. Еще 562 – расширение имеющейся плоскостной парковки. При наличии спроса застройщик готов провести работы в мае-июле 2021 года. кроме того, 100 машино-мест может появиться летом за счет организации паркинга вблизи корпусов №№47 и 41.

Также 570 машино-мест готовы организовать на парковке гипермаркета «Окей»: 420 – на существующей автостоянке. На установку шлагбаумов и запуск пропускной системы требуется две недели. Прорабатывается вопрос о создании 150 мест для парковки в ночное время – с 23:00 до 8:00.

«Ведутся переговоры с бизнес-центром «Гринвуд» (более 1 тысячи машино-мест), должен предоставить информацию о местах под размещение парковок для жителей строящегося ЖК ГК «Самолет», – добавляется в материале.

При этом в округе продолжится борьба с нарушителями, которые оставляют автомобили в неположенных местах, создавая помехи для движения. Так, на Путилковском шоссе с 18 января работают эвакуаторы.