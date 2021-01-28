РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске в ходе экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь!» собрали и вывезли на переработку более 50 кубометров хвойных деревьев, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье 15 января стартовала экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь!». Уже третий год жителям округа предлагают после новогодних праздников отправить хвойные деревья на переработку. В Подольске администрация округа организовала 22 специальных пункта приема елей и сосен. Вывоз вторсырья осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ».

«На территории городского округа Подольск продолжается акция «Подари вторую жизнь своей елке». По состоянию на 28 января собрано и вывезено более 50 кубометров хвойных деревьев», - говорится в сообщении.

Целями экологической акции являются увеличение объема вторичной переработки и правильная утилизация новогодних елок, бывших в употреблении. Кроме этого, сбор живых деревьев на специально оборудованных площадках позволит поддерживать придворовые контейнерные площадки в нормативном состоянии.

Новогодние ели будут принимать от населения до 15 февраля. Площадки для приема елок на переработку расположены по адресам: Октябрьский проспект, 15; проспект Юных Ленинцев, 34/2; Подольская, 14А; Садовая, 5, корпус 1; Чехова, 2; Парковая, 13; Большая Зеленовская, 6; Циолковского, 17; Северная, 6; Филиппова, 14-16; Большая Серпуховская, 42.

Также сдать ель на переработку можно по адресам: Мраморная, 2А; микрорайон Львовский, Орджоникидзе, 1А; поселок Дубровицы, 9А; микрорайон Кузнечики, Генерала Стрельбицкого, 14 (вблизи детсада №28 «Аистенок»); поселок МИС, 5; поселок Быково, Московская, 3; деревня Федюково, Строителей, 15; микрорайон Климовск, Рощинская, 9, Западная, 10 и Больничный проезд, 2, корпус 1.