РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. В период с 20 по 26 января от жителей городского округа Мытищи поступило 67 жалоб, связанных со срывом графика вывоза мусора, сообщается на сайте администрации горокруга.

Вопросам вывоза и сбора твердых коммунальных отходов было посвящено совещание представителей служб ЖКХ городского округа. Совещание прошло под руководством заместителя главы администрации Александра Бирюкова. Также на нем присутствовал заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Чинихин.

«В период с 20 по 26 января было получено много жалоб от жителей, связанных с вывозом мусора с территории округа. Всего было отработано 81 обращение, из них 67 связаны со срывом графика вывоза, 10 – запросы на установку/замену емкостей», – говорится в сообщении.

Представители регионального оператора объяснили, что чаще всего срывы графика вывоза ТКО связаны с запаркованностью контейнерных площадок на некоторых территориях. На минувшей неделе данная проблема касалась следующих адресов: Октябрьский проспект, 10В, улица Колпакова, 25, поселок Пироговский, улица Заречная, 5, деревня Бородино, улица Малая Бородинская, 1.

«Справиться с данной ситуацией можно с помощью малогабаритных машин для вывоза мусора. Дмитрий Чинихин также предложил решать проблему запаркованности возле контейнерных площадок с помощью приложения «Народный инспектор», где можно оперативно сообщить о неправильно стоящем автомобиле», – отмечается в сообщении.

На заседании был заслушан доклад об итогах проделанной работы. Синих баков на сегодняшний день в округе установлено 1004, серых – 2351.