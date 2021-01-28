РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. В минувшем году на дорогах городского округа Мытищи выявили более 700 нетрезвых водителей, сообщил начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» Александр Мещеряков.

В четверг на пресс-конференции были подведены итоги работы Госавтоинспекции округа за 2020 год.

«За 2020 год выявлено более 707 человек, которые садились за руль в нетрезвом состоянии. И 64 привлечены к ответственности за повторное управление транспортом в нетрезвом виде, то есть это уже привлеченные к уголовной ответственности», - сказал Мещеряков.

Он добавил, что из 68 ДТП с пострадавшими 8 аварий совершено по вине водителей в нетрезвом состоянии. По словам Мещерякова, Госавтоинспекция будет проводить профилактические мероприятия по выявлению водителей в нетрезвом виде в большем объеме.