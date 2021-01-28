РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Выставка «Блюз над Парижем», где представят работы Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, откроется в Балашихинской картинной галерее 5 февраля, говорится в сообщении пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уникальный проект представляет российскому зрителю работы величайших художников XIX-XX веков Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненные в технике офорта, литографии и гелиогравюры, из частных коллекций Франции и США. Все эти яркие представители мира большого искусства работали в разных направлениях и стилях, однако всех связывает одно – Париж – город, в котором раскрылся их талант и который прославил их имена», – говорится в сообщении.

Открытие выставки состоится в Балашихинской картинной галерее 5 февраля в 16:00. Она продлится до середины марта.

Объединение в рамках одной выставки работ трех гениев позволяет открыть не только грани их творчества, но и сместить акценты в сторону личностного восприятия художниками окружающего их мира.