РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. В мае председатель Федерации силового экстрима России по Подмосковью, председатель «РосМолСпорт Московской области» из Люберец Сергей Агаджанян планирует попытку буксировки транспортного вертолета Ми-26 весом более 30 тонн, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян попытается весной 2021 года установить свой новый рекорд. В мае в День открытых дверей в АО «Вертолеты России» в поселке Томилино Люберец он попробует отбуксировать легендарный советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 весом более 30 тонн. Он является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что фиксировать рекорд будет Федерация силового экстрима России в лице председателя попечительного совета, экстремала Михаила Кокляева и президента федерации, главного тренера сборной России по силовому экстриму Василия Грищенко.

«Уникальность рекорда по силовому экстриму в исполнении Сергея Агаджаняна с вертолетом Ми-26 в том, что спортсмен попробует его «снять» без помощи специальных приспособлений, таких как лестница, которую используют силовые экстремалы для буксировки подобных по весу транспортных средств, только при помощи каната. Одновременно с буксировкой вертолета он надует до разрыва медицинские грелки объемом 3 литра. Так он делал ранее в своих комбинированных трюках, которые также стали мировыми рекордами», - добавил Ружицкий.