РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске подвели итоги работы совета ветеранов при УМВД за 2020 год и вручили памятные награды его членам за активное участие и помощь в работе, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

В УМВД России по Подольску подвели итоги работы совета ветеранов при управлении за 2020 год. Собрание состоялось в малом зале управления. В мероприятии приняли участие начальник отдела по работе с личным составом – помощник начальника УМВД России по Подольску, полковник внутренней службы Елена Кукушкина, председатель совета ветеранов Маргарита Виноградова, член общественного совета при УМВД Геннадий Монетов, а также ветераны и пенсионеры органов внутренних дел.

«В начале заседания Виноградова вручила памятные награды ветеранам за активное участие и помощь в работе совета. После чего подвела итоги работы и выступила с докладом», – говорится в сообщении.

Кукушкина обратилась в адрес председателя совета, а также ветеранов, пожелала им здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.