РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. В городском округе Мытищи проблемные места на дорогах выявили на улице Мира, Новомытищинском проспекте, Осташковском шоссе, сообщил начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» Александр Мещеряков.

В рамках пресс-конференции ГИБДД Мещеряков подвел итоги деятельности Госавтоинспекции округа за 2020 год. Он отметил, что самые проблемные места на дорогах округа расположены там, где присутствует наибольшая интенсивность движения транспортных средств.

«Особенно в утреннее и вечернее время в местах, где поток транспорта имеет наибольшую плотность и пересекается с потоком пешеходов. В часы пик наибольшая загруженность и, как следствие, больше и ДТП административных, и с пострадавшими. Это у нас Новомытищинский проспект, улица Сукромка, улица Мира также является загруженной», - сказал Мещеряков.

Он добавил, что проблемные места есть на Осташковском шоссе - 9-й километр, 6-ой километр.

«Проблемы и на Волковском шоссе имеют место быть, особенно на пересечении шоссе с улицами Колпакова и Мира, где транспортные потоки имеют наибольшую плотность», - отметил Мещеряков.