РИАМО - 28 янв. По данным Росстата, население РФ на 1 января 2021 года составляет 146,2 миллиона человек и сократилось за 2020 год на 510 тысяч человек, сообщает ТАСС.

На 1 января 2020 года в стране официально проживало 146,7 миллиона граждан.

«Последний раз подобное сокращение населения фиксировали 15 лет назад, тогда это число снизилось со 143,8 миллиона в 2005 году до 143,2 миллиона на начало 2006 года», — говорится в сообщении.

Еще на полмиллиона человек снизилось число жителей России с 2007 по 2009 годы — на 1 января 2010 года население сократилось до 142,7 миллиона.

При этом с 2010 года регистрировался ежегодный прирост населения. С 2017-го численность не опускалась ниже 146,8 миллиона.

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. ​