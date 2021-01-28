РИАМО - 28 янв. Продолжается строительство школы на 550 мест на улице Чкалова в городском округе Электрогорск, объект готов на 53%, школу должны открыть к 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке 92 рабочих и две единицы техники. На объекте выполняются устройство фасада и установка оконных блоков, начаты отделочные работы, ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Строительная готовность – 53%», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По его словам, здание введут в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Школа рассчитана на 550 мест и состоит из трех трехэтажных строений общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Внутри будут актовый и спортивный залы, столовая и информационно-библиотечный центр.

На территории вокруг образовательного учреждения проведут озеленение и благоустройство. Там разместят спортивную зону для командных и подвижных игр, учебно-опытную и хозяйственную зоны, а также места отдыха.

Школу на улице Чкалова строят в рамках государственной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство новых школ».