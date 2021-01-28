РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил конструкторское бюро «Гидропресс» в подмосковном Подольске с 75-летием со дня основания предприятия, он пожелал сотрудникам ОКБ профессионального роста и совершенствования.

ОКБ «Гидропресс» осуществляет сложный комплекс конструкторских, расчетно-теоретических, экспериментально-исследовательских и производственных работ по созданию реакторных установок для АЭС.

«Сердечно поздравляю коллектив конструкторского бюро «Гидропресс» со знаменательной датой - 75-летием со дня основания предприятия! В этот день желаю сотрудникам и ветеранам ОКБ «Гидропресс» трудовых свершений, неиссякаемой энергии, профессионального роста и совершенствования, крепкого здоровья, благополучия, достатка, счастья и дальнейших успехов на благо нашего государства!» - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что за эти годы ОКБ «Гидропресс» прошло славный путь становления и расцвета, который не был лишен трудностей. Невзирая на них, предприятию удалось добиться выдающихся успехов и внести большой вклад в развитие атомной отрасли в РФ и за рубежом.

За большой объем выполненных разработок и внедрение в промышленность реакторных установок ОКБ «Гидропресс» награждено орденом Трудового Красного знамени и орденом труда Чехословакии. Многие сотрудники предприятия удостоены правительственных наград, имеют звания лауреатов Ленинской и Государственной премий, премии Совета министров СССР и правительства РФ, десяткам присвоены звания «Заслуженный конструктор России», ряд имеет ученые степени докторов и кандидатов технических, математических и экономических наук.

Главному конструктору ОКБ «Гидропресс» Василию Стекольникову, руководившему предприятием с 1962 по 1992 год, присвоено звание «Герой социалистического труда». Коллектив конструкторского бюро «Гидропресс» бережно хранит традиции и наследие своих предшественников, достойно решает поставленные задачи в сфере атомной энергетики.