РИАМО - 28 янв. Школы и детсады на три тысячи мест и другие здания социальной инфраструктуры построят в районе Коптево Северного административного округа Москвы в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Для жителей района Коптево создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство шести ДОУ на 1025 мест, двух учебных корпусов на 550 мест, двух школ на 1425 мест, трех физкультурно-оздоровительных комплексов, крытой хоккейной площадки и поликлиники на 320 посещений в смену», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Также в Коптеве обновят улично-дорожную сеть, отремонтируют существующие внутриквартальные проезды и построят новые, общественные пространства благоустроят и озеленят.

Загрутдинов добавил, что новые квартиры в районе Коптево получат жители 123 сносимых домов. Сейчас районе строят два жилых дома на 498 квартир, а один дом на стадии проекта.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.

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