РИАМО - 28 янв. В хозяйствах Московской области продолжается зимовка животных, на сельхозпредприятиях начался отел коров и нетелей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В хозяйствах всех форм собственности Подмосковья сейчас идет растел коров и нетелей. К примеру, на ферме «Рота-Агро Благовещенье» – одном из крупнейших производителей молока в Наро-Фоминском городском округе – с начала года родились 150 телят, из них 90 – от датских коров. Всего в этом году на сельхозпредприятии планируют получить 2250 голов молодняка», – сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что в среднем в этом хозяйстве рождается по 7 телят ежедневно. За их здоровьем круглосуточно следят ветеринарные специалисты региона.

Осенью прошлого года в «Рота-Агро Благовещенье» из Дании были завезены 204 племенные нетели голштинской породы – высокопродуктивный скот, за период лактации коровы способны давать от 9,5 тысячи до 12 тысяч литров молока на голову.

Воскресенский отметил, что в хозяйстве завершены работы по подготовке помещений для приема молодняка. Он добавил, что развивать животноводство подмосковным аграриям помогает господдержка, средства которой направлены на закупку оборудования, транспорт и племенных животных.