РИАМО - 28 янв. Добровольческое движение «Даниловцы» запустило онлайн-проект для одиноких людей, благодаря которому они смогут скрасить свои будни, говорится в сообщении пресс-службы движения.

«Даниловцы» профессионально развивают волонтерские программы и проекты для оказания посильной помощи детям, взрослым и пожилым людям, проходящим лечение в больницах или проживающим в социальных стационарных учреждениях.

«Движение «Даниловцы» запустило новый онлайн-проект «Даниловцы онлайн»», - говорится в сообщении.

Волонтеры в онлайн-формате проводят творческие занятия, виртуальные экскурсии, разговорные клубы на иностранных языках, читают книги и общаются.

Движение «Даниловцы» создано в 2008 году, сегодня оно объединяет более 4,2 тысячи подопечных, около 2 тысяч волонтеров, 30 постоянно еженедельно действующих волонтерских групп и 40 сотрудников.

«Даниловцы» - единственная организация, которая профессионально реализует программы по обучению, поддержке волонтеров, подготовке и сопровождению координаторов волонтерских групп.