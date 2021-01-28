РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 янв. Щелковские полицейские задержали местного жителя, который подозревается в умышленном повреждении имущества, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что в ее доме на улице Набережной знакомый намеренно облил бензином пол, после чего произошло возгорание. Сумма материального ущерба составила более 33 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель 36 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.