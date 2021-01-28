РИАМО - 28 янв. Заторы на дорогах и улицах столицы составляют пять баллов из десяти возможных, водителей призывают к внимательности на дорогах из-за снегопада, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Основные затруднения на шоссе Энтузиастов в центр (от ТТК до СВХ), проспекте Мира в сторону области перед Северянинским путепроводом», – говорится в сообщении.

К вечеру показатель дорожных заторов может достигнуть 7-8 баллов.

Также водителей транспортных средств призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. В городе прогнозируется мокрый снег, а на дорогах гололедица.