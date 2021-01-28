РИАМО - 28 янв. В районе Фили-Давыдково в Москве начали строительство дома по программе реновации, его планируют сдать в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Возведение многоэтажки на 349 квартир идет на улице Олеко Дундича, владение 31/35. Общая площадь квартир дома составит 19,8 тысячи квадратных метров. Фасад облицуют клинкерным кирпичом и керамогранитной плиткой.

«Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы», — отмечается в материале.

Для маломобильных граждан появится 11 квартир с увеличенными коридорами и дверными проемами. Также в квартирах будет размещена специальная сантехника.

На территории около дома разобьют газоны, а еще высадят деревья и кустарники. Также появятся детская и спортивная площадки.

«В районе Фили-Давыдково новые квартиры получат 21,5 тысячи жителей из 119 домов. Для начала переселения на территории района подобрано 10 стартовых площадок», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.