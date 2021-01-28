РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Жителей подмосковного Подольска приглашают на психологическую практику «Трогательная встреча», открытое занятие пройдет 7 февраля, сообщается в группе «Йога-студия Шанти в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«Йога-студия «Шанти» в Подольске 7 февраля в 17:00 проведет открытую «Трогательную встречу» - психологическую телесную практику поддержания эффекта от групп «Добаюкивание» и «Первые шаги». Приглашаем всех желающих на эту ознакомительную групповую, теплую и бережную практику. Участники познакомятся со своими внутренними родителями, настроятся на мягкость, восстановят свою ценность и обретут мир в душе и спокойствие в теле», - говорится в сообщении.

Проводить занятие будет психолог Анастасия Кузьминская.

Вход свободный. Для участия необходимо заранее записаться по телефонам: 8(925)355-78-95 и 8(496)758-71-02. С собой необходимо взять сменную обувь.