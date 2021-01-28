РИАМО - 28 янв. Навязчивые звонки из банков с предложениями различных кредитов можно прекратить, отказ нужно высказать в устной форме или написать, сообщила представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

Она пояснила, что предложение о предварительно одобренном кредите по телефону означает, что договора еще нет, но клиент может подать заявление на определенных условиях. Чаще всего данные предложения поступают тем, кто хорошо себя зарекомендовал в качестве заемщиков.

«Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных», – сказала Подковкина в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что потребитель еще может обратиться в Центробанк и дальше уже регулятор будет узнавать у банка причину продолжения данных звонков.