РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. Вопросы модернизации теплосетей, износ которых составляет 70-80%, обсудили в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Подготовку к заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения округа глава Красногорска Эльмира Хаймурзина обсудила на встрече с генеральным директором ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» Андреем Светашовым в четверг.

«Предполагается, что по соглашению компания профинансирует восстановление и реконструкцию сетей АО «Красногорская теплосеть». На данный момент их износ составляет 70-80%», - говорится в сообщении.

На период возврата вложенных средств «Газпром теплоэнерго» станет поставщиком вместо «Красногорской теплосети».

«АО «Красногорская теплосеть» является одной из крупнейших единых теплоснабжающих организаций округа, отпуская 60% всего объема тепла в округе», - заключается в материале.