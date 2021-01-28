РИАМО - 28 янв. В Подмосковье дорожные и коммунальные службы были переведены в режим усиленной работы из-за снегопада, в уборке снега в регионе задействовано более 16,2 тысячи рабочих, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для уборки и очистки дорог, общественных территорий, а также дворов задействовали 2,5 тысячи единиц специальной техники.

«Мы ожидаем высокоинтесивные осадки и образование гололедицы, поэтому будем стараться максимально оперативно обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта и пешеходное движение на дорогах Подмосковья», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Превентивную обработку проезжей части на основных вылетных магистралях, маршрутах общественного транспорта, подходах к остановочным пунктам провели в регионе минувшей ночью. Материалами против гололеда обработано порядка 11 тысяч километров региональных и муниципальных дорог.

Согласно прогнозу синоптиков, в Подмосковье ожидаются мокрый снег, усиление ветра до 5-11 метров в секунду, также возможно налипание мокрого снега. Температура будет от минус 2 до 0 градусов. В четверг и пятницу в регионе может выпасть 5-10 сантиметров снега.

Жителей Подмосковья по возможности просят использовать общественный транспорт и быть внимательными в непогоду.

Водители должны избегать резких маневров на дороге, а также позаботиться о соблюдении дистанции и скоростного режима. Парковать автомобили под шаткими конструкциями не стоит.

Пешеходам необходимо дожидаться транспорта на специальных площадках, а также переходить дорогу только по переходам.