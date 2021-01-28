РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. В подмосковном Красногорске определили лучшего воспитателя, в конкурсе профмастерства победила Елена Егорова, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В гимназии № 5 прошел финал муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2021» в номинации «Воспитатель года». Лучшей в профессии признана воспитатель детского сада №9 Елена Егорова», - говорится в сообщении.

Финалиста муниципального этапа определяли из четырех претенденток. Свое мастерство демонстрировали Егорова, воспитатель МДОУ № 32 Анжелика Гаджибекова, воспитатель МДОУ №19 Екатерина Орлова и учитель-логопед МДОУ №38 Елена Лобастова.

Члены жюри оценивали два конкурсных задания - творческую самопрезентацию и театральную постановку «Научи свое сердце добру и подари его детям».

Все участницы муниципального этапа получили памятные дипломы и сувениры от Московской областной думы, цветы и денежные сертификаты от профсоюза работников образования и науки.

«Победительница Елена Егорова получила переходящий приз – хрустальную жемчужину – от Ирины Романовой, которая стала первой на прошлогоднем конкурсе», - заключается в материале.