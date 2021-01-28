РИАМО - 28 янв. Строительство детского сада в 10А микрорайоне подмосковного Реутова начнется до конца лета текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Вместе с проектировщиками обсудили детали архитектурного облика будущего детского сада на 250 мест в 10А микрорайоне, о необходимости которого не раз говорили жители. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева включили строительство объекта в госпрограмму и получили транш на проектирование и строительство», - сказал Каторов.

Глава Реутова уточнил, что проектирование и строительство детского сада включены в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Образование».

В здании разместятся 12 групп, из них четыре будут ясельными, музыкальные классы, пищевые и медицинские блоки и многое другое.

«Уверен, что новое учреждение будет соответствовать высоким стандартам, заложенным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в национальный проект «Образование». Поручил до 5 июля полностью завершить проектирование и необходимые согласования, чтобы заложить первый камень до конца лета», - подчеркнул Каторов.

Открыть новый детсад планируется к 1 сентября 2022 года.