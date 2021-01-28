РИАМО - 28 янв. В Москве и Подмосковье в начале февраля ожидается похолодание, температура воздуха постепенно придет к климатической норме, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Модельные данные показывают, что первая декада февраля будет довольно холодной. В первых числах будет понижение температуры из-за нахождения региона в тыловой части циклона. В дневное время суток будет от минус 2 до минус 7 градусов, ночью — от минус 7 до минус 12 градусов», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в следующие дни температура воздуха продолжит понижаться и приблизится к климатической норме.

«Температурная норма в феврале в составляет минус 9,8 градуса. Приблизительно такой, даже может быть чуть ниже, будет температура в первых числах месяца», — заключила синоптик.

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