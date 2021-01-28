РИАМО - 28 янв. В Москве в отношении двух участников несанкционированной акции возбудили два уголовных дела, фигуранты подозреваются в применении насилия в отношении правоохранителей, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Несогласованная акция прошла 23 января в центре Москвы.

«В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – сказала Иванова.

По ее словам, женщина, которая является фигурантом дела, уже признала свою вину. Находясь в центре столицы она нанесла полицейскому несколько ударов в область туловища.

Она добавила, что фигурант еще одного уголовного дела – уроженец Псковской области. Он, находясь вблизи Пушкинской площади, бросил в сторону росгвардейца ограждение.

На текущий момент расследование по данным уголовным делам продолжается, заключила Иванова.