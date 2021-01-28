РИАМО - 28 янв. Столичное управление Роспотребнадзора опечатало кальянную HookahPlace на Мясницкой улице за нарушение требования о запрете деятельности в период пандемии Covid-19, сообщил главный специалист-эксперт ведомства Шамиль Мустафаев.

«В управление Роспотребнадзора поступила информация от объединения административно-технических инспекций Москвы о функционировании кальянной HookahPlace на Мясницкой улице в нарушение указа мэра. <…> В настоящее время кальянная опечатана», - сказал Мустафаев.

Он подчеркнул, что по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП. Эта статья предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

По его словам, материалы данного дела сейчас готовятся для передачи в суд.

Работа кальянных еще остается под запретом в мегаполисе, несмотря на снятие некоторых антиковидных ограничений.