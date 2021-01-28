РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 янв. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 75 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 4 216 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки выявили 939 случаев Covid-19.

«В Щелкове за прошедшие сутки выявили 75 случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 4 216 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 189 547 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 3 657 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 149 984 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.