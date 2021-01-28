РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. В городском округе Мытищи в 2020 году пять человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях при столкновении на дороге, сообщил начальник отдела ГИБДД МВД России «Мытищинское» Александр Мещеряков.

В четверг в городском округе Мытищи в рамках пресс-конференции были подведены итоги работы Госавтоинспекции за 2020 год.

«Основным видом ДТП стали столкновения. Зарегистрировано 20 происшествий. Это 30% от общего количества всех происшествий, в которых пять человек погибло, в 2019 году только 1. В 2020 в ходе вышеуказанных ДТП 19 ранено, 40 человек было в 2019 году», - сказал Мещеряков.

Он уточнил данные о ДТП по месяцам в 2020 году.

«Наиболее проблемные месяцы были январь, февраль, июль, август, сентябрь, октябрь. Это месяца, когда был констатирован рост происшествий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В этот период работа Госавтоинспекции была направлена на проведение профилактической работы и обращалось внимание на контроль дорог и выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения», - отметил Мещеряков.

Он добавил, что наиболее проблемными днями были суббота, воскресенье, понедельник, вторник.

«Пятница - это загруженность дорог, особенно в летний период. И сейчас остается та же самая проблема. В пятницу, субботу все отправляются по магазинам и на дачи, в эти дни наибольшее количество выявленных фактов роста ДТП», - отметил Мещеряков.