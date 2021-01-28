РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Депутат Подольска Марина Черногорова не выявила нарушений в качестве рыбной продукции в гипермаркете округа.

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» ВПП «Единая Россия» депутат Черногорова провела проверку качества рыбной продукции в гипермаркете «Глобус».

«Организация соблюдает необходимые санитарные нормы и требования хранения замороженной и охлажденной рыбной продукции. В результате проверки нарушений не выявлено», - написала Черногорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».