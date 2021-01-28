РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В Подольске в торговом центре «Остров Сокровищ» 29 января откроют мобильный пункт вакцинации от Covid-19, в котором смогут привиться все желающие без предварительной записи, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

Ранее в Подольске в гипермаркете «Глобус» начал работать первый мобильный пункт вакцинации от Covid-19. Привиться в мобильных пунктах может любой желающий старше 18 лет без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Пока в ГМ «Глобус» пункт открыт с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00, в дальнейшем расписание работы может меняться. В нем работают один врач-терапевт и две медсестры. В первый день работы гипермаркета 27 января привили 45 человек.

«Второй мобильный пункт вакцинации от Covid-19 откроется 29 января в 15:00 в торговом центре «Остров Сокровищ». В нем будут делать прививки медики Подольской районной больницы до 19:00. Вакцину будут подвозить по мере востребованности», - сказал сотрудник.

Через 21 день вакцинировавшимся нужно будет прийти на прививку вторым компонентом вакцины. Данные о вакцинации позже поступят на портал госуслуг, там же можно будет скачать сертификат вакцинированного с QR-кодом.

Прививки делают вакцинами «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и «Вектор», которую рекомендуют людям с определенными хроническими заболеваниями. Врач на месте определяет, какую делать, показания и противопоказания. Прививку не делают при острых респираторных заболеваниях и при обострении хронических.

Ранее в округе открыли пункты вакцинации в Подольской районной больнице, Подольской городской поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Голикова считает вредным введение «ковидных паспортов» в России. Она отметила, что сертификат привитого гражданина представляет собой единственный документ, который выдается в стране.

- Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса в стране идет на спад. Показатели смертности от инфекции в государстве намного ниже, чем в других странах,

- Власти Москвы не выявили Covid‑19 в метро и наземном транспорте. Частота уборки общественного транспорта в городе увеличилась в 10 раз.

- В группе риска по смертности при коронавирусе находятся пациенты, страдающие шизофренией, тревожными расстройствами, ожирением, сахарным диабетом и те, кто перенес инфаркт и операции на сердце. У большей части пациентов с шизофренией на фоне коронавируса наблюдаются психотические реакции. Также под угрозой и люди, страдающие другими хроническими заболеваниями.

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.