РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. За 12 месяцев 2020 года на территории городского округа Мытищи количество дорожно-транспортных происшествий ДТП с участием мототранспорта сократилось в 3 раза, сообщил начальник отдела ГИБДД МВД России «Мытищинское» Александр Мещеряков.

В четверг в городском округе подвели итоги работы Госавтоинспекции за 2020 год.

«В прошлом году было сокращение количества пострадавших в ДТП с мототранспортом. В 2019 году было зарегистрировано 12 происшествий, в 2020 - четыре, в результате которых один человек погиб, ранения получили три человека. Практически в три раза сократилось количество пострадавших с участием мотоциклистов», - сказал Мещеряков.

Он добавил, что в первую очередь эта проблема возникает с юными участниками дорожного движения. Была проведена большая работа средствами массовой информации, а также работа в школах.

«Мы встречались на собраниях с родителями, объясняли, чтобы не покупали транспорт детям, не достигшим определенного возраста. Обязательно также наличие водительского удостоверения, как минимум категории М, если садятся за скутеры», - отметил Мещеряков.