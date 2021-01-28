РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. В микрорайоне Северный Балашихи расширят разворотный круг для общественного транспорта и школьного автобуса, существующая площадка не позволяет разворачиваться пассажирским и школьным автобусам, которые доставляют детей в гимназию №3, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В ходе рабочего визита в микрорайон Северный Ефимов вместе с депутатами городского Совета Светланой Танановой, Вячеславом Крыловым и Евгением Николаевым обсудил новую схему разворотной площадки автобусов, которую разработали в администрации городского округа по просьбам жителей. Член Общественной палаты и житель микрорайона Александр Долгов отметил, что пока на территории хватает места для маневра только малогабаритным автобусам.

«Главное требование – не только организация нормального разворота для пассажирского транспорта, но и безопасность для учащихся, которых привозит утром и забирает вечером школьный автобус», - сказал Ефимов.

По словам Крылова, на первом этапе работ был убран строительный мусор с территории, которую планируется благоустроить.

Ефимов поблагодарил местных депутатов за содействие в реализации поручений граждан и попросил совместно с финансовым управлением администрации Балашихи проработать вопрос выделения средств для благоустройства площадки.