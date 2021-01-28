РИАМО - 28 янв. Жителям Подмосковья необходимо объяснить своим детям опасность участия в несанкционированных акциях, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
В Сети распространяются призывы участвовать 31 января в несанкционированных акциях, в том числе выйти на улицы призывают несовершеннолетних.
Подмосковная полиция призвала не поддаваться на провокации и не принимать участия в незаконных публичных мероприятиях. За такие действия предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
«Все попытки организации и проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», - добавляется в материале.
Сотрудники органов внутренних дел будут принимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
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