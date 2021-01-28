РИАМО - 28 янв. Жителям Подмосковья необходимо объяснить своим детям опасность участия в несанкционированных акциях, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В Сети распространяются призывы участвовать 31 января в несанкционированных акциях, в том числе выйти на улицы призывают несовершеннолетних.

«Необходимо донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено как нарушение законодательства. Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, повлечет привлечение их родителей к установленной законом ответственности», - говорится в сообщении.

Подмосковная полиция призвала не поддаваться на провокации и не принимать участия в незаконных публичных мероприятиях. За такие действия предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

«Все попытки организации и проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», - добавляется в материале.

Сотрудники органов внутренних дел будут принимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.