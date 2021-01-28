РИАМО - 28 янв. На юге Большой кольцевой линии подземки в Москве завершилась проходка правого перегонного тоннеля, он соединяет станции «Зюзино» и «Воронцовская», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Строительство соседнего левого перегонного тоннеля от «Зюзино» до «Воронцовской» планируется завершить весной текущего года, таким образом, заключительный перегон на южном участке Большого кольца метро будет пройден», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что решение строить одновременно два тоннеля ускорило производство примерно на 4-5 месяцев. Сейчас монолит станционного комплекса «Воронцовская» выполнен уже на 84%.

Сейчас на станции «Зюзино» идет монтаж электрических коммуникаций и вентиляционных систем, также проходит засыпка котлована. Станция будет расположена в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта.

До конца 2021 года в Москве завершат строительство трех новых станций БКЛ и реконструкцию станции «Каховская».

Протяженность БКЛ составит 70 километров. Большое кольцо подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути для пассажиров в два раза.

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