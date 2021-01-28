РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. В четверг с крыши одного из домов на Проспекте Ленина в Балашихе упал 35-летний мужчина, пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующий Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Ранее в социальных сетях очевидцы разместили информацию о том, что предположительно с крыши дома №31 по Проспекту Ленина упал мужчина. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

«Вызов поступил в 11:40. Бригада прибыла через 15 минут. Пострадавший - мужчина около 35 лет, с политравмой в тяжелом состоянии. После оказания помощи он был медэвакуирован в Балашихинскую областную больницу», - сказала Муканова.

Обстоятельства происшествия выясняются.