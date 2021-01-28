РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Вечер поэзии пройдет в библиотеке «Томилино» подмосковных Люберец в онлайн-формате 30 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 30 января, в Instagram-аккаунте библиотеки «Томилино» городского округа Люберцы @biblioteka_tomilino состоится вечер поэзии «Таинство волшебной рифмы». Прямой эфир начнется в 15:00», - говорится в сообщении.

На творческом вечере выступят участники клуба городских поэтов «Старый кот». Его организатором является член Союза писателей России Андрей Бабин.