РИАМО - 28 янв. С четверга жители столицы могут проводить собрания собственников жилья в онлайн-формате на платформе ed.mos.ru или в приложении «Электронный дом Москва», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Приложение «Электронный дом» с 2018 года работало в пилотном варианте, а прошлом году оно было перезапущено с новыми опциями.

«Теперь можно полностью управлять своим домом в онлайн-режиме, а также публиковать объявления, проводить опросы, общаться с соседями, обращаться в управляющую компанию и так далее», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Онлайн-собрания собственников жилья стали особенно актуальны во время пандемии коронавирусной инфекции.

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