РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. В городском округе Мытищи в 2020 году зарегистрировали 4 826 административных дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщил начальник отдела ГИБДД МВД России «Мытищинское» Александр Мещеряков.

В четверг в городском округе Мытищи Мещеряков подвел итоги работы Госавтоинспекции за 2020 год.

«Количество административных ДТП в округе уменьшилось на 17%. В 2020 году совершено 4 826 административных ДТП, в 2019 году - 5811. Идет положительная динамика по сокращению количества ДТП и пострадавших в происшествиях. Если в 2019 году было зарегистрировано 85 ДТП с пострадавшими, то в 2020 году было зарегистрировано 68 происшествий, это на 20% меньше», - сказал Мещеряков.

Он добавил, что в ДТП с пострадавшими 8 человек погибло, в 2019 году было 11, а также 66 человек получили ранения различной степени тяжести, в 2019 их количество составляло 91, в том числе детей - 9, в 2019 было 10.

«Динамика ДТП, в которых имеются дорожные условия, сопутствующие их совершению, тоже идет к сокращению. Если было в 2019 году 22 таких случая зарегистрировано, то за 2020 год у нас было только 13. Достаточно серьезное сокращение на 41%», - отметил Мещеряков.